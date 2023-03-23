В январе 2023 года цена за килограмм лука составляла около 30 гривен, уже в следующем месяце стоимость овоща достигла 50-60 гривен. По словам аналитиков, это связано с дефицитом продукта в стране.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на pmg.ua.

Эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова рассказала, что 80% всего отечественного лука выращивалось на Херсонщине. Из-за временной оккупации региона нельзя было полноценно собрать урожай. Такая же ситуация сложилась в Николаевской и Одесской областях. Дефициту овоща в Украине способствовал и захват Каховки.

Отечественный лук продавался до января этого года, после окончания запасов в магазинах стал появляться импортный овощ. Эксперт Ольга Пендзин рассказала, что раньше Украина делала закупку продукта в конце марта или начале апреля. В этом году дефицит начался на два месяца раньше.

По словам аналитика, цена на лук продолжит расти, особенно в апреле перед Пасхой. Украинцы смогут увидеть стоимость овоща по 100 гривен за килограмм до июня, когда начнется поступление отечественного продукта.

Ранее эксперты рассказали, изменится ли в этом году стоимость «пасхальной корзины».