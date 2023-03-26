Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ«, такое заявление озвучил заместитель главы Минэнерго Ярослав Демченков.

Страна собирается увеличивать свою способность к поставкам чистой электроэнергии в ЕС и сохранять ее для обеспечения потребностей балансировки рынка. В дальнейшем нужно обсудить возможности строительства новых энергетических коридоров, распределительных сетей, которые будут способствовать усилению экспортно-импортных возможностей наших стран, — пояснил высокопоставленный чиновник.

В то же время замминистра добавил, что украинская чистая электроэнергия поможет Евросоюзу в зеленом переходе, а новые сети станут инструментом синхронизации электросетей стран Балтии в ENTSO-E и сделают более сильной энергетическую устойчивость ЕС.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Дениса Шмыгаля касательно пересмотра тарифов на свет в апреле.