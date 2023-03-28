О том, что в период с 24-го по 27-е марта, в розничной продаже продолжает «падать» в цене не только ДТ, но и прочие разновидности горючего, пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», опубликованные порталом Enkorr.

В частности, дизельное топливо, в среднем, просело на 0,28 гривны/ литр — до 47,68 гривны/литра, бензины марок «А-95» и «А-95+» стали стоить меньше на 0,05 и 0,01 гривны/литр — от 47,26 гривны/литр и 49,16 гривны/литр соответственно.

Таким образом, исходя из информации в сравнительной таблице, в основном снизились цены на дизельное топливо — от 0,03 гривны/литр до 0,02 гривны/литр. Также, на сетевых АЗС премиум-сегмента, ДТ потеряло 1 гривну с литра — до 48,99 гривны/литр и на АЗС «ОККО» и «WOG».

Впрочем, есть и разноплановые рекордсмены по стоимости дизеля: это топливо можно купить в АЗС сети «Авиас» — за 50 гривен/литр (без изменений), а самое дешевое — на заправках «Укр-Петроль», за 44,83 гривны/литр (без изменений).

В целом, стоимость бензинов изменилась в меньшую сторону, в диапазоне от 15 до 50 копеек, но если сравнивать с дизельным топливом, они за прошедшие выходные дешевели вовсе не столь активно.

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