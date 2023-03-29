Во время встречи с правительством в режиме видеоконференции в среду, 29 марта, президент-агрессор сообщил, что антироссийские западные санкции в среднесрочной перспективе могут иметь негативные последствия для экономики страны, информирует «НБН».

Признание Путиным того, что санкционный удар Запада действительно может навредить экономической сфере Российской Федерации, свидетельствует о том, что глава Кремля изменил свою позицию по этому вопросу.

Диктатор месяцами и даже годами убеждал россиян в том, что государство-террорист сможет адаптироваться к новым экономическим реалиям в случае введения Западом ограничительных мер.

Путин считал, что санкции против РФ навредят этим странам, а Москва решит свои проблемы за счет «импортозамещения» и сотрудничества с Китаем и другими «дружественными» государствами.

Отметим, что еще недавно глава Кремля рассказывал о «страшном кризисе» на Западе. Лидер россиян утверждал, что руководства этих стран якобы призывают своих граждан переходить с помидоров и салата на репу.