Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на соответствующий указ президента Украины.

В указе президента Украины говорится о том, что украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, а также против 230 влиятельных россиян.

Помимо Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян в списке запретных также оказались и некоторые украинцы.

Отметим, что в новый санкционный список президента Украины также попали и российские компании. Всего их в списке 225. После ввода санкций им запрещено заниматься какой-либо деятельностью на территории Украины.

Отдельно стоит отметить, что санкции против Вячеслава Богуслаева, а также других участников этого списка будут действовать 10 лет.

Напомним, мы также сообщали о том, что Зеленский ввел санкции против сирийских чиновников.