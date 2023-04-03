О том, что весь займ, перечисленный Международным валютным фондом (МВФ), в размере почти 16 млрд долларов, используют, чтобы погасить дефицит государственного бюджета Украины в течение нескольких лет, пишет «НБН», ссылаясь на интервью главы Министерства финансов Сергея Марченко, опубликованного в издании «РБК-Украина».

В частности, все эти деньги пойдут на расходную часть госбюджета. Стоит напомнить, что на днях, 31-го марта, в Международном Валютном Фонде утвердили обновленную кредитную программу для Украины на сумму в 15,6 млрд долларов. Предполагается, что этими средствами, на протяжении четырех лет, будут компенсировать траты государственного бюджета нашей страны. При этом, первоначальный транш в сумме 2,7 млрд долларов, должен поступить на счета НБУ уже ближайшими днями.

Кроме того, еще 1,8 млрд долларов, правительство Украины получит в 2023-м году двумя переводами — летом и осенью, сразу после того, как выполнит все взятые на себя обязательств.

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