В эфире национального телемарафона Высоцкий спрогнозировал снижение цен на яйца на 20-40% после 16 апреля. Он уточнил, что тренд на удешевление продукта продлится до середины лета, информирует «НБН».

По словам заместителя министра, таких дорогих яиц для украинского потребителя уже не будет. Чиновник уточнил, что падение цены на 20-40% будет зависеть от развития ситуации на рынке кормов, которая на сегодня является положительной.

Отметим, что цены на яйца в Украине за год полномасштабной войны с Россией били все рекорды. Аналитик рассказала, когда и при каких условиях продукт будет стоить дешевле.