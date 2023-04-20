В интервью изданию Obozrevatel эксперт отметил, что больше всего от обстрелов ВС РФ по энергообъектам пострадали деоккупированные регионы и территории, где идут боевые действия, информирует «НБН».

По словам Харченко, российские захватчики уничтожили все под ноль в Херсонской области, когда осуществляли «жест доброй воли». Отступая, оккупанты взорвали опоры, каждый трансформатор, разрушили все, что можно.

Эксперт добавил, что нашей стране понадобится до 5-7 лет, чтобы полностью восстановить энергетическую систему, которая пострадала от ударов российских войск.

При этом на восстановление ее нормального рабочего состояния уйдет около 2-2,5 лет. Чтобы «привести в чувство» энергосистему Украины на протяжении этого и следующего года понадобится немалая сумма в размере двух миллиардов долларов.

Ранее в ГУР и Воздушных силах ВСУ рассказали, продолжат ли ВС РФ атаковать украинские энергообъекты.