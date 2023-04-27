Издание The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона, пишет, что Москва сможет финансировать войну против Украины еще как минимум год, с учетом усиления санкционного удара по экономике страны-агрессора, информирует «НБН».

Американская разведка отмечает озабоченность олигархов РФ экономическими проблемами государства, которые постепенно адаптируются к санкциям, выстраивая новые цепочки импорта.

Журналисты считают, что не все представители экономической элиты России могут быть согласны с политикой Кремля, поскольку санкции ударили по их бизнесу, однако они все равно не откажутся от поддержки диктатора.

Издание утверждает, что Москва решила покрывать расходы на вооруженную агрессию в соседней стране из запасов «суверенного фонда благосостояния». Также для этой цели власти повысят налоги для крупного бизнеса.

Ранее в Министерстве финансов США рассказали о действии антироссийских санкций на путинскую армию.