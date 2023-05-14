Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

Дмитрий Сахарук рассказал о том, что вскоре в Украине снова могут начаться плановые отключения электроэнергии. Сахарук это объяснил тем, что из-за массированных атак армии Российской Федерации по критической инфраструктуре Украины стране до сих пор не удалось пополнить запасы электроэнергии.

Он отмечает, что вполне возможно, что зимой в Украине снова начнутся плановые отключения электроэнергии, но в летний период этого точно не будет, так как сейчас запасы в полном порядке.

Сахарук отмечает, что из-за атак Российской Федерации по территории Украины на данный момент являются уничтоженными или поврежденными 75% тепловых генераций. Для того, чтобы украинская энергосистема работала так, как должна, в первую очередь необходимо очень много времени, а также крупное финансирование.

Следует напомнить, что ранее мы писали о том, какими должны быть тарифы за свет.