О том, как от влияния подобных нововведений планируют оградить самые незащищенные слои населения Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как стало известно, НКРЭКУ отравила в Кабмин запрос, в котором затрагивается тема о введении «Порядка защиты уязвимых потребителей электроэнергии» с предложениями по надлежащему решению, и в правительстве должны разработать меры соцзащиты отдельных категорий украинцев, как это указано в статье 61-й ЗУ «О рынке электрической энергии».

В частности, предлагается упорядочить вопросы касательно защиты уязвимых потребителей электроэнергии, и необходимо:

определиться с вышеуказанными категориями уязвимых потребителей по соответствующим признакам;

разработать механизмы учета/мониторинга/контроля над принадлежностью потребителей к категории уязвимых;

внедрить спецмеры по защите от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей, что позволит удовлетворить потребности данных потребителей в энергоресурсе на протяжении некоторых периодов.

Также, в этом проекте учитываются нормы действующего законодательства, касающиеся начисления адресной помощи несостоятельным потребителям, подпадающим под «категорию энергетически бедных».

Ранее мы писали о том, что в «Укрэнерго» рассказали, когда украинцам нужно снизить потребление электричества, чтобы избежать веерных отключений.