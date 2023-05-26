О том, что в текущем году больше всего пополнили государственный бюджет Украины, в качестве того самого «налога на Google», Meta Platforms Inc. (Facebook/WhatsApp/Messenger/Instagram) — 10,3 миллиона долларов США и сам Google — 5,7 миллиона долларов США, но есть и другие корпорации-рекордсмены, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в Telegram-канале нардепа Ярослава Железняка.

В частности, платформе с контентом «для взрослых» OnlyFans, в 2023-м году насчитали 620 000 долларов США как налог, и она отчислила в госбюджет 23,3 миллиона гривен. Существенные средства, в период с января по март этого года, задекларировали Etsy/SONY/Netflix/Apple/Valve Software и AMAZON – почти 23,5 миллиона евро или же 1,9 миллиарда гривен для наполнения бюджета Украины.

Ранее мы писали о том, что с июля 2023-го года в Украине намерены вернуться к довоенной системе налогообложения, проведению инспекций и наложению штрафов.