О том, что на начало этой недели, небольшая бутылка в 0,85 литра от отечественного производителя «Олейна» рафинированного типа стоит уже, в среднем, 64,73 гривны, вместо 59,51 гривны, и это еще не все малоприятные «сюрпризы», пишет «НБН», ссылаясь на мониторинг «Минфина».

В частности, в отдельных сетевых супермаркетах, за бутылку «Олейны» в 0,85 литра попросят:

в Auchan — 64,5 гривны;

в Novus — 64,99 гривны;

в Metro — 64,7 гривны.

При этом, эта же рафинированная разновидность масла, но от марки «Щедрый Дар» наоборот подешевела, но несущественно: на 0,44 гривны за бутылку в 0,85 литра – до 64,8 гривны, и этот товар продают по:

в Novus — 64,49 гривны;

в Auchan — 67,4 гривны;

в Varus — 62,5 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Украине изменились цены на макароны, гречневую и рисовую крупы.