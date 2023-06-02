О том, сколько в первый месяц этого летнего сезона в Украине попросят за клубнику, яблоки или виноград, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг, опубликованный тематическим порталом «Минфин».

В частности, по состоянию на четверг, 1-е июня, усредненная стоимость клубники в супермаркетах составляет 102,35 гривны/один килограмм: ценники на эту ягоду колеблются в диапазоне от 79,99 гривны/один килограмм (в «Новусе») до 124,7 гривны/один килограмм (в «Метро»).

Цена яблок с началом этого месяца, если сравнивать с маем, «взлетела» весьма значительно — с 18,08 гривны/один килограмм до 32,55 гривны/один килограмм, при этом, сорт «Айдаред» стал стоить вместо 24,26 гривны/один килограмм уже 38,9 гривны/один килограмм.

Впрочем, есть и положительные новости: виноград немного подешевел — его стоимость снизилась с 187,25 гривны/один килограмм до 183,15 гривны/один килограмм: на кассе в «Метро» за него попросят 124,7 гривны/один килограмм, а в «Новусе» — 219 гривен/один килограмм.

Ранее мы писали о том, как за последний месяц в Украине выросли цены на продукты питания.