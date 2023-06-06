О том, что стоимость свинины сейчас растет не так резко, как фиксировалось еще в апреле 2023-го года, пишет «НБН», основываясь на результатах ежемесячного ценового мониторинга в торговых сетях нашей страны, сделанного Ассоциацией «Свиноводы Украины», опубликованных в Аgroreview.

Как отмечают эксперты, в мае, усредненные цены на охлажденные полуфабрикаты из свинины составили 202,5 гривны/один килограмм, что на 3,8 процента выше, чем апрельские показатели: во втором месяце весны, рост стоимости был значительнее, и равнялся 8,4 процента.

Стоит отметить, что в мае прирост стоимости некоторых частей свиных туш был достаточно неоднородным: больше всего вырос в цене ошеек — на 8,6 процента, если сравнивать с апрельским показателем; стейк — на 6,4 процента; бедро — на 5,2 процента; лопатка и грудинка — на 0,9 процента и 1,6 процента соответственно.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько в первый месяц этого летнего сезона в Украине попросят за клубнику, яблоки или виноград.