О том, что финпомощь от государства, предназначенную для оплаты «коммуналки», могут начислить лишь двумя способами, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Пенсионного Фонда Украины.

В частности, средства можно получить у сотрудников «Укрпочты» или путем зачисления на счет в определенных банках Украины. Если услуги национального оператора почтовой связи не соответствуют запросам, субсидии легко перевести на платежную карту выбранного финансового учреждения, в дистанционном формате, без личного посещения органов соцзащиты населения, через web-портал Пенсионного Фонда Украины.

Для смены способа получения денег, необходимо:

зарегистрировать персональный кабинет на web-портале ПФУ;

войти в кабинет, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП);

выбрать боковое меню слева, и нажать на пункт «Коммуникации с Пенсионным фондом»;

остановиться на разделе «Заявление на жилищную субсидию или льготу», после чего избрать «Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы»;

внести данные, сформировав заявку с добавлением копий надлежащих документов;

заверить заявку электронной подписью;

направить запрос на рассмотрение в Пенсионный Фонд.

Ранее мы писали о том, какие доходы не учитываются при назначении соцпомощи на оплату «коммуналки».