О том, что финпомощь от государства, предназначенную для оплаты «коммуналки», могут начислить лишь двумя способами, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Пенсионного Фонда Украины.
В частности, средства можно получить у сотрудников «Укрпочты» или путем зачисления на счет в определенных банках Украины. Если услуги национального оператора почтовой связи не соответствуют запросам, субсидии легко перевести на платежную карту выбранного финансового учреждения, в дистанционном формате, без личного посещения органов соцзащиты населения, через web-портал Пенсионного Фонда Украины.
Для смены способа получения денег, необходимо:
- зарегистрировать персональный кабинет на web-портале ПФУ;
- войти в кабинет, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП);
- выбрать боковое меню слева, и нажать на пункт «Коммуникации с Пенсионным фондом»;
- остановиться на разделе «Заявление на жилищную субсидию или льготу», после чего избрать «Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы»;
- внести данные, сформировав заявку с добавлением копий надлежащих документов;
- заверить заявку электронной подписью;
- направить запрос на рассмотрение в Пенсионный Фонд.
Ранее мы писали о том, какие доходы не учитываются при назначении соцпомощи на оплату «коммуналки».