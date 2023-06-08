О том, что подобное снижение стоимости клубники и черешни, вызвано весьма низким спросом на эту агропродукцию, пишет «НБН», ссылаясь на профильное издание EastFruit.

В частности, как на рынках, так и полках магазинов, появилось больше клубники нового урожая, поскольку в июне ее предлагают и крупные производители, и обычные домохозяйства. При этом, украинцы покупают данную ягоду не слишком интенсивно. Таким образом, пока еще только в южных и центральных областях Украины клубника стоит от 30 до 65 гривен/килограмм, тогда как неделей ранее, ее цена не опускалась ниже 60-85 гривен/килограмм, что на 36 процентов дороже, чем сейчас.

Стоимость украинской черешни колеблется в диапазоне от 100 до 200 гривен/килограмм, и, если провести сравнение с апрелем, то этот «дар садов» подешевел в 3 раза: до этого продавалась черешня из Испании по цене от 600 до 700 гривен/килограмм, а в Киеве и того дороже — более 1 200 гривен/килограмм.

Ранее мы писали о том, как в Украине подорожали лук, морковь, картофель и свекла прошлогоднего сезона.