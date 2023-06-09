О том, что на текущей неделе, оптовая стоимость яблок выросла до 25-37 гривен/килограмм, и это, в среднем, в 1,6 раза больше, чем фиксировалось на конец прошлой рабочей недели, пишет «НБН», ссылаясь на материал EastFruit.

По мнению экспертов, такой резкий рост стоимости вызван минимальным объемом предложений как яблок, так и прочих сезонных фруктов/ягод, что связано с холодной и затяжной весной — вызревание большинства сезонных «даров садов» существенно замедлилось, а Херсонская и Запорожская области, традиционно выступавшие основными поставщиками указанной агропродукции на внутренний рынок Украины, сейчас находятся под оккупацией.

Кроме того, предложения качественного яблока на украинском рынке в последнее время «просело» до минимальных показателей, так как основная часть садоводов уже завершило сезонную реализацию этих фруктов, а ранние сорта в продажу не поступают. Таким образом, только за 1 год, яблоки в Украине подорожали, в среднем, в 3,6 раза, а новый урожай на полках магазинов не появится ранее середины следующего месяца.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Украине уже подешевели сезонные черешня и клубника.