О том, что эксперты сделали прогноз относительно снижения цен на овощи, входящие в так называемый «борщевой набор», пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного ресурса «Институт аграрной экономики».

По мнению специалистов, в текущем месяце следует ожидать «падение» стоимости картофеля, моркови, лука и капусты, а вот томаты и огурцы все еще останутся весьма дорогими.

В частности, максимальные цены могу быть таковы:

на томаты — около 85 гривен/один килограмм;

на огурцы — до 70 гривен/один килограмм;

на лук/морковь — до 55 гривен/один килограмм (на данный момент — около 60 гривен/один килограмм);

на картофель молодой — от 30 до 35 гривен/один килограмм (сейчас — 53 гривен/один килограмм);

на картофель прошлогоднего сезона — до 10 гривен/один килограмм (сейчас — 12 гривен/один килограмм).

Отметим, что не откорректируют цены на свеклу, которая сейчас, в среднем, стоит 7 гривен/один килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Украине уже подешевели сезонные черешня и клубника.