О том, как из-за весьма неоднозначных погодных условий, в Украине серьезно выросли цены на оптовые партии клубники, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала EastFruit.

В частности, с началом текущей недели, за клубнику, отгружаемую оптовыми поставщиками, попросят суммы, выросшие на 28 процентов — один килограмм ягоды стоит от 40 до 80 гривен, зависимо от качества и объема закупок. Эксперты утверждают — причиной подобного существенного подорожания является заметное похолодание, и поскольку основная масса садоводов не смогла начать сбор урожая клубники в привычный период, поставки на рынок стали нестабильными и ограниченными.

Таким образом, агропроизводители относительно успешно пытаются подзаработать на колебании стоимости клубники, так как отметили высокий спрос на свою продукцию со стороны украинских покупателей: на данный момент, цены на один килограмм клубники, в среднем, на 14 процентов превышает уровень 2022-го года.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменились цены на некоторые овощи и фрукты.