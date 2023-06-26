О том, что сумма заработной платы инструктора по вождению в Украине, может достигать 36 000 гривен/ежемесячно, пишет «НБН», ссылаясь на портал по поиску трудоустройства Work.ua.

В соответствии с информацией портала, в среднем, по нашей стране, инструкторам, которые обучают управлять автомобилем, выплачивают 22 500 гривен — дело касается медианы зарплат по относительно 50 вакансий, опубликованных с заголовками: «Водитель-инструктор» и «Автоинструктор» за последние 3 месяца, и наниматели предлагают:

9,4 процента соискателей — от 33 000 до 36 000 гривен;

7,5 процента — от 30 000 до 33 000 гривен;

11,3 процента — от 27 000 до 30 000 гривен;

15,1 процента — от 18 000 до 21 000 гривен;

11,3 процента — от 15 000 до 18 000 гривен;

11,3 процента — от 12 000 до 15 000 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что менторам, помогающим экс-военнослужащим ВСУ, будут платить до 16 000 гривен за выполнение определенной работы.