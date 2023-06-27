О том, что на полках украинских магазинов вырастут в цене яйца и куриное мясо, и это вызвано не только высокими тарифами на энергоресурсы, пишет «НБН», ссылаясь на страницу ассоциации «Союза птицеводов Украины».

Как стало известно, при формировании себестоимости продукции птицеводства, электричеству отводится от 7 до 12 процентов, а некоторым видам сопутствующих товаров — до 30 процентов: увеличение тарифов на электроэнергию, агропроизводители будут вынуждены перекладывать на конечных потребителей продукции, так как попросту исчерпали свои резервы сдерживания роста отпускных цен. Вторая причина — возврат налогообложения автогорючего к довоенной ставке, и потому подорожают и прочие составляющие птицеводства, такие, как топливо, зерновые культуры, комбикорма.

Таким образом, уже со следующего месяца, на отрасли отразятся последствия поднятия тарифов на энергоресурсы, и последуют малоприятные изменения в структуре себестоимости яиц и куриного мяса, а с августа производители повысят оптово-отпускные цены из-за возврата к довоенным налогам.

Ранее мы писали о том, на какие товары супермаркеты Украины повысили цены в июне.