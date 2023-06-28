О том, какие ценники на огурцы и помидоры в «ЕКО Маркете», «Сильпо», «Новусе», «Варусе», «Ашане», «Форе» и прочих супермаркетах Украины, пишет «НБН», ссылаясь на данные Gotoshop.

Стоимость одного килограмма огурцов начинается с 29,99 гривны на полках «Новуса», в котором пока действует 40-процентна скидка. Впрочем, уже в «ЕКО Маркете» и «Фоззи», за этот овощ необходимо отдать от 39,9 гривны/килограмм, в «Ашане» — от 48,9 гривны/килограмм, а в «Варусе» — от 59,9 гривны/килограмм.

Меньше всего за один килограмм развесных помидор просят на кассе в «Новусе» — 62,99 гривны/килограмм, в «Ашане» — 64,9 гривны/килограмм, в «ЕКО Маркете» — от 69,9 гривны/килограмм, а в «Варусе» — 72,6 гривны/килограмм.

Впрочем, иногда стоимость помидоров на прилавках супермаркетов может достигать и 299 гривен/килограмм, если это относительно экзотические сорта — черри, желтые, кумато, розовые или «сливка».

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