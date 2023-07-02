Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Styler.ua«.

Источник сообщает, что в этом месяце у многих граждан Украинского государства изменятся пенсионные выплаты, так как именно в июле должен состоятся перерасчет пенсий.

«С 1 июля 2023 года на 19,7% повысят пенсии в соответствии с запланированной индексацией в соответствии с Законами Украины «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата», «О научной и научно-технической деятельности» — говорится в источнике.

Кроме того, стоит отметить, что индексация пенсионных выплат в июле коснется фактически всех, кто вышел в заслуженный отпуск по спецзаконам. То есть госслужащих, депутатов, учёных и т.п.

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