О том, что в 2023-м году рынок труда в Украине прилично оживился, но работодатели нуждаются исключительно в некоторых профессиях, пишет «НБН», ссылаясь на информацию ресурса по поиску работы Work.ua.

Согласно подробному анализу экспертов, перечень специальностей, которым сейчас гарантируются самые высокие зарплаты, выглядит нижеуказанным образом, по нисходящей:

водителям готовы платить по 22 000 гривен/ежемесячно;

менеджерам по продажам — 20 000 гривен/ежемесячно;

менеджерам по подбору персонала — 19 000 гривен/ежемесячно;

психологам — 18 000 гривен/ежемесячно;

бухгалтерам — 17 000 гривен/ежемесячно;

операторам контакт-центров — 17 000 гривен/ежемесячно;

поварам — 16 000 гривен/ежемесячно;

официантам — 15 000 гривен/ежемесячно;

продавцам-консультантам — 13 000 гривен/ежемесячно;

кассирам — 13 000 гривен/ежемесячно;

охранникам — 12 000 гривен/ежемесячно.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие специалисты в Украине могут получать высокий доход без высшего образования.