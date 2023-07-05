О том, что в 2023-м году рынок труда в Украине прилично оживился, но работодатели нуждаются исключительно в некоторых профессиях, пишет «НБН», ссылаясь на информацию ресурса по поиску работы Work.ua.
Согласно подробному анализу экспертов, перечень специальностей, которым сейчас гарантируются самые высокие зарплаты, выглядит нижеуказанным образом, по нисходящей:
- водителям готовы платить по 22 000 гривен/ежемесячно;
- менеджерам по продажам — 20 000 гривен/ежемесячно;
- менеджерам по подбору персонала — 19 000 гривен/ежемесячно;
- психологам — 18 000 гривен/ежемесячно;
- бухгалтерам — 17 000 гривен/ежемесячно;
- операторам контакт-центров — 17 000 гривен/ежемесячно;
- поварам — 16 000 гривен/ежемесячно;
- официантам — 15 000 гривен/ежемесячно;
- продавцам-консультантам — 13 000 гривен/ежемесячно;
- кассирам — 13 000 гривен/ежемесячно;
- охранникам — 12 000 гривен/ежемесячно.
Ранее наш информационный портал писал о том, какие специалисты в Украине могут получать высокий доход без высшего образования.