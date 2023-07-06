О том, что в этом месяце, в Украине «подскочила» стоимость не только десятка куриных яиц, но и подорожало молоко и хлебобулочные изделия, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

В частности, по состоянию на утро четверга, 6-е июля, цена куриных яиц от торговой марки «Ясенсвит», выросла с 57,16 гривны/десяток до 59,26 гривны/десяток. При этом, за 30 этих же яиц, необходимо заплатить на кассе уже 178,9 гривны. Куриные яйца «Квочка», наоборот, незначительно подешевели — до 56,56 гривны/десяток в среднем: их стоимость начинается с 54,2 гривны (в «Варусе») и достигает 60,5 гривны (в «Ашане»).

Также, с июля подорожало и молоко от торговой марки «Простоквашино 1-процентное» — с 39,69 гривны до 41,08 гривны/0,9 литра, а «Яготинское» немного подешевело — до 38,1 гривны/0,9 литра.

Кроме того, разновидность хлеба «Царь-нарезка» из пшеничной муки, прибавила в цене почти 3 гривны, составив 35,93 гривны/0,6 килограмма.

Ранее наш информационный портал писал о том, что цена на десяток яиц в июле поднимется, но в августе данный продукт подорожает еще больше.