О том, что свиные полуфабрикаты прибавили в цене, в среднем — 2 процента, только за июнь текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на финансовый мониторинг, опубликованный аналитиками Ассоциации «Свиноводы Украины».

Согласно наблюдениям специалистов, в первый летний месяц, стоимость свинины в супермаркетах повысилась, в среднем, на 3,4 гривны/килограмм (1,7 процента): в начале июня, 1 килограмм охлажденной свинины реализовывали за 202,7 гривны, а к концу месяца — за 206,07 гривны. Если провести сравнение с маем, средний показатель роста составил 204,6 гривны/килограмм, что на 1 процента меньше июньского. Кроме того, значительнее всего подросла в цене бедренная часть: на 8,4 гривны (4,6 процента) — до 192,15 гривны/килограмм. При этом, ошеек стал дороже на 5,3 гривны (2,1 процента) — до 255,9 гривны/килограмм. Как выросли цены на вырезку, корейку и стейк можно увидеть ниже на инфографике:

Также, подорожание затронуло и прочие разновидности мяса, и за июнь, средние цены повысились в нижеуказанном порядке:

на говядину — на 3,6 процента;

на куриную грудку — 1,2 процента;

на куриные бедра — на 2,2 процента;

на индюшатину — на 1,5 процента.

Ранее мы писали о том, как выросли цены на яйца, молоко и хлеб в июле.