О том, что в украинских супермаркетах установили новые ценники на десяток куриных яиц, сахар, муку и макаронные изделия буквально на днях, пишет «НБН», ссылаясь на данные финансового мониторинга, опубликованные тематическим порталом «Минфин».

В частности, по состоянию на утро понедельника, стоимость куриных яиц, если сравнить с июнем, скорректировали в зависимости от компании-производителя: яйца от «Квочки» подешевели лишь на несколько копеек — до 56,46 гривны/десяток, а десяток от «Ясенсвита» наоборот подорожал с 57,16 гривны до 59,26 гривны.

Кроме того, на пару копеек стала дороже и кристаллическая разновидность сахара — до 33,96 гривны/килограмм.

Пшеничная мука от «Хуторка» в это месяце, напротив, обойдется несколько дешевле, чем в июне — в 21,70 гривны/килограмм, а 2 килограмма этой же муки — в 39,5 гривны.

Стоимость макарон «Перо» тоже упала несущественно — с 28,12 гривны/килограмм до 27,92 гривны/килограмм: их цена варьируется от 25,89 гривны/килогмамм в «Новусе», и достигает 32,5 гривны/килограмм в «Ашане».

Ранее мы писали о том, как в сетевых магазинах Украины резко выросли цены на разнообразное мясо.