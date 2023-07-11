О том, как в супермаркетах Украины обновили стоимость томатов, огурцов и перца, пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга, размещенные тематическим порталом «Минфин».

В июле стоимость популярных овощей несколько снизилась. Например, красный сорт помидор подешевел с 69,92 гривны/килограмм до 65,2 гривны/килограмм, цена на розовую разновидность опустилась более, чем на 30 гривен — до 88,24 грн/кг, а сорт «сливка» стал стоить вместо 104,68 гривны/килограмм — 83,4 гривны/килограмм.

Существенно подешевели, если сравнивать с июнем, и огурцы — с 70,81 гривны/килограмм до 40,9 гривны/килограмм. Цена на колючий сорт огурцов «просела» с 72,72 гривны/килограмм до 39,9 гривны/килограмм, а «Эстафета» удешевела почти на 10 гривен — 79,9 гривны/килограмм.

Кроме того, ценники на болгарский желтый перец скорректировали значительнее — 203,77 гривны/килограмм до 152,45 гривны/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в Украине изменились цены на яйца, сахар, муку и макаронные изделия.