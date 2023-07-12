Как пишет «НБН», некоторые детали об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Итак, Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» гласит, что человек, который имеет право на разного рода пенсии, может самостоятельно выбрать, какую из них он будет получать.

Другими словами, к примеру, ели размер пенсии в связи с потерей кормильца будет выше, нежели размер получаемой по возрасту пенсии, то пенсионер может сам изменить вид пенсии, которую он будет получать.

Напомним, ранее мы уже писали о том, засчитывается ли страховой стаж в период простоя предприятия.