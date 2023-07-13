О том, что, если провести сравнение с июнем, в Украине выросла стоимость соли, а сахар и мука в крупных сетевых магазинах все же несколько подешевели, пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга, размещенные на тематическом портале «Минфин».

В частности, по состоянию на утро этого четверга, средняя цена на морскую пищевую соль выросла с 30,28 гривны/килограмм до 33,7 гривны/килограмм: ценники на нее колеблются от 28,5 гривны/килограмм (в «Варусе») до 37,6 гривны/килограмм (в «МегаМаркете»).

Стоимость сахара в этом месяце изменилась несущественно — сладкий продукт подешевел лишь на несколько копеек — 33,67 гривны/килограмм.

На аналогичные несколько копеек опустились цены на пшеничную муку от торговой марки «Хуторок» — до 21,7 гривны/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько сейчас в Украине необходимо заплатить за огурцы, томаты и сладкий перец.