О том, за сколько на данный момент можно регулярно заполнять бак автомобиля, учитывая получение средней заработной платы по Украине, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал издания «ProГроші».

По состоянию на текущий месяц, сумма усредненной зарплаты в нашей стране составляет не более 13 400 гривен. В соответствии с расчетами аналитиков, среднестатистический украинец в состоянии купить лишь 241 литр бензина. При этом, всего лишь 2 года назад, на среднюю заработную плату можно было приобрести 389 литров.

Кроме того, основываясь на данных экспертов, в некоторых других государствах бензина на среднюю зарплату можно позволить себе гораздо больше: в Катаре — 6 830 литров, в Объединенных Арабских Эмиратах — 4 610 литров. Самый небольшой объем автогорючего, на среднюю зарплату, могут купить: в Пакистане — 166 литров, в Шри-Ланке — 157 литров и на Кубе — 27 литров.

Ранее мы писали о том, как выросла стоимость бензина марки «А-95» на украинских заправках в этом месяце.