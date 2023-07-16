О том, какую стоимость свинины, курятины и сала установили супермаркеты Украины сейчас, пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга профильного портала «Минфин».

Стоит отметить, что в основном, цены упали лишь на определенные виды свинины: 1 килограмм лопаточной части «просел» в стоимости с 190,06 гривны до 185,68 гривны, а грудинка подешевела с 182,6 гривны/килограмм до 178,47 гривны/килограмм. Цены ребер опустились с 180,71 грн/кг до 179,96 грн/кг, а вот усредненная стоимость шашлычного набора снизилась с 208,42 гривны/килограмм до 198,71 гривны/килограмм. Впрочем, ошеек не подешевел, а только подорожал — до 251,56 гривны/килограмм.

Из курятины подешевела лишь голень — с 78,75 гривны/килограмм до 73,95 гривны/килограмм. Куриные бедра прибавили в стоимости с 109,57 гривны/килограмм до 110,45 гривны/килограмм, ценники на филе выросли с 146,86 гривны/килограмм до 147,6 гривны/килограмм.

Также, снова повысилась стоимость всех видов сала: соленое подорожало с 262,86 гривны/килограмм до 253,1 гривны/килограмм, а домашнее — с 189 гривен/килограмм до 254 гривен/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине начали снижаться цены на лук.