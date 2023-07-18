В эфире национального телемарафона первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что Киев создал фонд на случай выхода государства-террориста из «зерновой сделки», информирует «НБН».

По словам чиновника, в бюджете на этот год предосмотрены расходы в размере 20 миллиардов гривен, которые могут быть потрачены на компенсацию потерь в рамках осуществления перевозок зерна по Черному морю в виду отсутствия гарантий от Москвы.

Представитель Минагрополитики отметил, что Кабинет министров утвердил порядок действия этого фонда, поэтому правительство может принять решение о предоставлении компенсаций.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Кремль прекратить «голодные игры», объяснив, чем обернется срыв Россией «зерновых договоренностей» для всего мира.