О том, что растительное масло из семян подсолнечника по праву считается социальным продуктом, но несмотря на государственные меры по регуляции, не так давно обновленные Кабинетом Министров Украины, стоимость этого продукта все равно продолжает стабильно расти, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

В частности, согласно информации, опубликованной указанным порталом, в прошлом месяце 850-милилитровая бутылка «Олейны», в среднем, стоила 57,83 гривны, но уже в июле, за это растительное масло необходимо заплатить на кассе 60,53 гривны: самая высокая стоимость такой продукции выставлена у сети «Metro» — 64,7 гривны, а самая низкая у «Auchan» — 58,4 гривны за бутылку в 0,85 литра.

Ранее наш информационный портал писал о том, что украинские супермаркеты снова обновили цены на курятину, свинину и сало.