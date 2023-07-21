О том, какие ценники сейчас установили некоторые украинские супермаркеты на эту псевдозерновую культуру, пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга, опубликованные на тематическом портале «Минфин».

Стоит отметить, что стоимость гречневой крупы, если провести сравнение с последним весенним месяцем, снизилась на 7,2 процента, при этом, в декабре 2022-го года, эта крупа подешевела значительнее — на 30,6 процента. Таким образом, по состояние на пятницу, 21-е июля, 1 килограмм гречки, в среднем, стоит 50,32 гривны. Дешевле всего данную крупу можно приобрести в «Ашане» — за 41,9 гривны. Однако в «Варусе» гречку продадут существенно дороже — по 73,5 гривны за 1 килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, как на прилавках украинских супермаркетов выросли цены на рафинированное подсолнечное масло.