О том, что стоимость арбузов и дынь в Украине начала понемногу снижаться, поскольку количество предложений эти бахчевых культур к концу этого месяца значительно возросло, пишет «НБН», основываясь на данных портала GotoShop.

Минимальную стоимость на 1 килограмм арбузов установили в сети «ЕКО-Маркет» — 24,9 гривны, а от 25,4 гривны можно приобрести эту ягоду в «Сильпо». У «Ашана» цены начинаются с 33,9 гривны/килограмм, а у «Новуса» — от 34,99 гривны/килограмм. От 43,9 гривны/килограмм, то есть на 10 и более гривен дороже реализуют в супермаркетах сортовые виды арбузов — «Огонек», без семян или с желтым цветом мякоти. Традиционно, дороже всего — арбузы, завезенные из других стран: от 129,9 гривны/килограмм.

Существенно больше, если сравнить с арбузами, стоимость дынь. Дешевле всего их предлагают в «Ашане» — 63,9 гривны/килограмм. У «ЕКО-Маркета» цены стартуют от 69,9 гривны/килограмм, а у «Новуса» — с 69,99 гривны/килограмм. Самая высокая стоимость у дынь сорта «Амал»: у «Ашана» — не менее 97,9 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в Украине заметно упали цены на гречневую крупу.