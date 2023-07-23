О том, что в Украине темпы инфляция в прошлом месяце замедлились до 12,8 процента (если сравнивать с июнем 2022-го года), и это является самой низкой отметкой с начала полномасштабной войны, пишет «НБН», ссылаясь на данные, опубликованные «Институтом экономических исследований и политических консультаций».

В частности, с июня индекс стоимости товаров/услуг подрос на 0,8 процента (в сравнении с прошлым месяцем). Подобная динамика объясняется поднятием тарифов на электроэнергию на 83 процента для большинства бытовых потребителей, и лишь на 57 процентов для тех, кто «сжигает» более 250 кВт/часов в месяц. Также, в июне падала стоимость автотоплива, но с возвращением довоенных налоговых ставок с июля, ситуация на АЗС изменится в худшую сторону. Таким образом, стоит ожидать ускорения темпов инфляции, в особенности, если учитывать повышение тарифов на электричество для бизнеса.

Ранее мы писали о том, как на прилавках крупных сетевых магазинов Украины, с приходом июля, несколько подешевела гречневая крупа.