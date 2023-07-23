О том, как в Украине изменилась стоимость ряда популярных продуктов питания, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную академиком НААН Юрием Лупенко, и опубликованную на странице ННЦ «Институт аграрной экономики».

По словам Лупенко, в последнее время наиболее подешевели гречневая крупа, рис, растительное масло и сало, если основываться только на данных Государственной службы статистики Украины. В частности, за июнь стоимость гречневой крупы, если сравнить с маем, упала на 7,2 процента, при этом, с декабря цены на этот же продукт снизились на 30,6 процента. Кроме того, немного просела цена риса — на 3,4 процента.

Также, растительное масло из семян подсолнечника стало дешевле на 2,4 процента, на 2,2 процента меньше стоимость у репчатого лука, который рекордно подорожал в текущем году, а свиное сало и макаронные изделия удешевели лишь на 1,4 процента и 1,3 процента соответственно.

Манная крупа, мороженная рыба, пшеничная разновидность хлеба, мягкие сорта сыров, мука, пшеничные крупы, упали в цене несущественно — до 1 процента.

Ранее мы писали о том, как на прилавках крупных сетевых магазинов Украины, с приходом июля, несколько подешевела гречневая крупа.