О том, как подорожал набор продуктов, необходимых для приготовления утреннего напитка, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

Растворимое кофе, только за 1 месяц, вырос в цене с 159,25 гривны до 159,86 гривны (упаковка весом в 0,12 килограмма). Следует отметить, что в аналогичный период прошлого года, стоимость кофе была почти на 20 гривен меньше — 141,72 гривны.

Незначительно выросла стоимость и сливок — в июне, в среднем, крупные сетевые магазины Украины продавали 0,2 литра данного молокопродукта с жирностью в 10 процентов за 24,03 гривны, а сейчас — от 24,6 гривны.

Также, на 0,5 гривны, усреднено, «подскочила» стоимость 1 килограмма сахара: в июле он стоил супермаркетах 33,93 гривны, а сейчас 34,4 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, как украинские супермаркеты снизили цены на растительное масло в конце июля.