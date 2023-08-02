Как передает «НБН«, данную информацию предоставили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В частности, в ведомстве пояснили, что с августа будет два выплатных периода помощи ВПЛ – до 15 и 28 числа.

«Это будет ежемесячная государственная помощь для проживания в сумме три тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысяч гривен для всех других внутренних переселенцев», — добавили в министерстве.

Напомним, ранее Ирина Верещук рассказала о том, кому из переселенцев могут прекратить начислять выплаты.