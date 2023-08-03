В четверг, 3 августа, на конференции послов Украины глава правительства рассказал, что до полномасштабной войны в стране доходная часть бюджета составляла, 1,3 триллиона гривен, информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, на сегодня украинское руководство закладывало в бюджете расходы на армию в размере 1,3 триллиона гривен, за год выделило еще 509 миллиардов гривен и сейчас Киев будет еще выделять около такого количества денег.

Глава Кабмина подсчитал, что нашей стране война с Российской Федерацией и содержание ВСУ обходится в около 2 триллионов гривен. Другие средства Украина получает от государств-союзников.

Напомним, руководитель Министерства финансов рассказал, сколько денег Украина тратит на войну с РФ ежемесячно.