Как сообщает «НБН» со ссылкой на «24 канал«, эксперты прогнозируют, что в текущем году он будет составлять 16,9%, а в 2025 году – 14,4%.

Среди основных факторов снижения безработицы в Украине эксперты называют восстановление экономических показателей и постепенное возобновление работы предприятий. Еще одним немаловажным фактором снижения безработицы являются победы ВСУ на фронте и постепенное освобождение украинских городов.

Активизация экономических процессов также положительно повлияет на развитие Украины и, таким образом, будет способствовать спросу на сотрудников в разных сферах, считают в НБУ.

Несмотря на все это, показатель безработицы все равно будет оставаться выше, чем до начала российского вторжения, и причиной этого являются существенные диспропорции на ранке труда. Такая динамика будет вызвана неравномерным экономическим восстановлением по секторам и регионам из-за последствий войны.

Оживление экономики также приведет к постепенному росту спроса на рабочую силу и, таким образом, трудовых доходов. После окончания войны их увеличению дополнительно будет содействовать усиление конкуренции с работодателями за рабочую силу. Уже в этом году возобновится рост трудовых доходов, а в дальнейшем будет ускоряться, причем это будет наблюдаться как в номинальном, так и реальном измерениях.

Напомним, ранее мы писали о разницах в зарплатах мужчин и женщин.