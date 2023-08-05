О том, кому украинские наниматели готовы заплатить за труд несколько больше, если сравнивать с прочими специальностями, пишет «НБН», ссылаясь на статистическую выборку ресурса Opendatabot.

В соответствии с данными кадрового портала Work.UA, в прошлом месяце работодатели разместили 13 900 вакансий, и спрос на определенные профессии вырос нижеуказанным образом:

на маркетологов (+ 11 процентов);

на JavaScript-программистов (+ 7,5 процента);

на «продажников» (+ 5,8 процента);

на DevOps-инженеров (+ 5 процентов).

Также, стало известно, кому работодатели готовы заплатить больше усредненной зарплаты:

медиабайерам — от 53 000 гривен;

водителям-международникам — от 42 500 гривен;

бизнес-аналитикам — от 38 700 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине могут радикально урегулировать вопросы, касающиеся возникновения задолженностей по заработной плате.