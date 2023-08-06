О том, что размер ЖКУ-субсидии рассчитывается, основываясь на разнице между тарифами на «коммуналку» в пределах социальных норм/нормативов и суммой обязательного платежа, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

В частности, право на получение ЖКУ-субсидии дается гражданам Украины/иностранцам/лицам без гражданства, на законных основаниях находящимся на территории нашей страны и проживающим в жилых помещениях (домах/квартирах), если их затраты на жилищно-коммунальные услуги превышают, в среднем, 15 процентов от ежемесячного совокупного дохода.

Также, согласно п. 90 абз. 3 «Постановления Кабинета Министров Украины № 848», получатель субсидий, на протяжении 30 календарных дней, обязан поставить в известность ПФУ относительно возникновения обстоятельств, касающихся любых изменений в соцстатусе членов домохозяйства, включая и их доходы, иначе может лишиться финпомощи от государства.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль анонсировал упрощение процедуры назначения субсидии.