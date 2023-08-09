О том, что украинские супермаркеты удерживают цены на арбузы почти на прежнем уровне, но стоимость дыни немного снизилась, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг GotoShop.

Например, приобрести арбузы по акционным предложениям можно в «ЕКО-Маркете» по цене в 22,9 гривны/килограмм (минус 21 процента), а в «Ашане» — по 25,9 гривны/килограмм (минус 19 процентов). В «Новусе» стоимость без скидки — 27,99 гривны/килограмм. Самые дорогие: органические арбузы — от 35 гривен/килограмм, желтая разновидность — от 39,99 гривны/килограмм, «Огонек» — от 39,9 гривны/килограмм, продолговатые — от 41,9 гривны/килограмм и без косточек — от 47,9 гривны/килограмм.

Самые недорогие акционные дыни продаются: в «Новусе» — 39,99 гривны/килограмм (минус 43 процента) и за 49,9 гривны/килограмм — в «ЕКО-Маркете» (минус 9 процентов). В «Ашане» стоимость начинается от 52,9 гривны/килограмм и доходит до 79,9 гривны/килограмм за узбекские дыни (в «Новусе» — 79,99 гривны/килограмм).

Ранее мы писали о том, что экономисты рассказали, как изменятся цены на «дары садов и огородов» в августе.