Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны.

Согласно его словам, на время действия военного положения размер доплат будет составлять тридцать тысяч гривен. Для лиц, которые осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут достигать пятидесяти тысяч гривен. Сто тысяч гривен будут получать в качестве доплаты те, кто непосредственно принимают участие в боевых действиях.

Кроме того, курсанты и срочники каждый месяц будут получать доплаты в размере 2350 гривен и 6 тысяч гривен соответственно.

Напомним, ранее мы уже писали о том, кто из граждан Украины может получить доплату к пенсии.