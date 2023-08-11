О том, что и на следующей неделе продолжится динамика к снижению процентных начислений на вклады, поскольку уже почти 20 процентов украинских финучреждений скорректировали условия по гривневым вкладам, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз директора департамента розничного бизнеса «Глобус-Банка» Дмитрия Замотаева, опубликованный «24-каналом».

В частности, дальнейшая обстановка с гривневыми депозитами будет зависеть, в основном, от размера учетной ставки, которую выставит НБУ. Вполне вероятно, что до конца 2023-го года она может «просесть» до 20 процентов, то есть начисления на вклады в национальной валюте сократятся еще на 2-3 процента. Впрочем, учитывая благоприятный прогноз банка-регулятора о падении индекса общегодовой инфляции до 10,6 процента, даже такое урезание процентной ставки оставляет клиентам 3- 5 процента годовой прибыли по депозитам.

Но следует учесть — ставки по валютным депозитам будут расти стремительнее, так как расширяется численность банков, предлагающих выгодные предложения по долларовым/евро вкладам: депозиты в долларах, сроком до 1 года, в среднем, составляют до 2,3 процента годовых, а в евро — до 2 процентов. При этом, эти валюты несколько стабильнее гривны.

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