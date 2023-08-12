О том, что теперь в нашей стране пройти государственную регистрацию различных транспортных средств станет несколько более затратно, вследствие роста стоимости бланковой продукции, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале МВД Украины.

Регистрация авто обойдется:

за услугу — 200 гривен;

за бланк свидетельства — 405 гривен;

за номерной знак — 350 гривен.

Мотоциклы/прицепы:

за услугу — 200 гривен;

за бланк свидетельства — 405 гривен;

за номерной знак — 122/111 гривен.

Мопеды:

за услугу — 200 гривен;

за бланк свидетельства — 405 гривен;

за номерной знак — 93 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, за какие нарушения Рада предлагает ввести штрафы в 25 500 гривен.