О том, как в супермаркетах нашей страны существенно подешевели овощи, и определенная разновидность такой агропродукции иногда может стоить и менее 10 гривен за килограмм, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

Например, 1 килограмм молодого картофеля, по состоянию на 18-е августа, обойдется всего лишь в 12,55 гривны, тогда как в июле, за этот же вес, необходимо было заплатить не менее 22,9 гривны.

Также, усредненные цены на молодую капусту «просели» до 9,99 гривны/килограмм, при этом, в середине лета этот овощ продавался по 48,64 гривны/килограмм. Кроме того, заметно подешевела и белокачанная капуста — с июльских 44,48 гривны/килограмм до августовских 10,63 гривны/килограмм.

Почти на 60 гривен вниз скорректировали ценники на белый вид лука — до 59,9 гривны/килограмм. Репчатый лук можно легко купить за 20,7 гривны/килограмм, а его молодую разновидность — за 16,88 гривны/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, как изменилась стоимость гречки, риса и макарон в августе.